Пацкан у ВР наголосив про нереалістичність держбюджету на 2021 рік

“Рахункова палата здійснила аналіз експертизи проекту держбюджету на 2021 рік і затвердила відповідні висновки і пропозиції, які надані ВРУ. Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6% — це досить оптимістично. Враховуючи ситуацію, яка сталася, є ризики, що таке зростання не буде досягнуто”, — сказав Пацкан.

За його словами, уряд також пропонує на пів року заморозити розмір прожиткового мінімуму 2 189 грн, водночас коли фактичний розмір 3 763 грн. Рахункова палата наголошує на зміні підходів о формування розміру прожиткового мінімуму.

“Передбачено зростання доходів на 9,4%. Однак реально з нашими оцінками зменшення на 2,2% порівняно з очікуванням на цей рік”, — додав Пацкан.

Нагадаємо, у Верховній Раді України почали розгляд Державного бюджету на 2021 рік, комітет з питань бюджету підготував проект постанови, де пропонує врахувати понад 1,2 тисячі поправок до документу.