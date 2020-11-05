Рада почала розгляд Бюджету-2021: комітет пропонує врахувати понад 1,2 тис. поправок

“Комітетом підготовлено проект постанови ВРУ щодо висновків та пропозицій до законопроекту та таблицю пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи. Комітетом пропонується врахувати повністю або частково 1 276 правок та відхилити 1 175 правок”, - сказав заступник голови комітету Олександр Трухін.

Міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни у ВР своєю чергою заявив, що "проект Бюджету-2021 є збалансованим і реальним до виконання". З його слів, у бюджеті 2021 року передбачено достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави.

Також він вказав, що кошти платників податків будуть використані ефективно, принесуть користь людям і економіці. "Ми зможемо впоратись з коронакризою, забезпечити фінансову стабільність, відновити економіку та підвищити добробут громадян", - запевнив Марченко, якого цитує пресслужба Мінфіну.

Нагадаємо, парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.