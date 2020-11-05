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Рада начала рассмотрение Бюджета-2021: комитет предлагает учесть более 1,2 тыс. поправок

Рада начала рассмотрение Бюджета-2021: комитет предлагает учесть более 1,2 тыс. поправок

Киев  •  УНН

 • 15056 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу, передает корреспондент УНН.

"Комитетом подготовлен проект постановления ВРУ относительно выводов и предложений к законопроекту и таблицу предложений субъектов законодательной инициативы. Комитетом предлагается учесть полностью или частично 1 276 поправок и отклонить 1 175 поправок", - сказал заместитель председателя комитета Александр Трухин.

Министр финансов Сергей Марченко с трибуны в ВР в свою очередь заявил, что "проект Бюджета-2021 является сбалансированным и реальным к исполнению". По его словам, в бюджете 2021 года предусмотрено достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

Также он указал, что средства налогоплательщиков будут использованы эффективно, принесут пользу людям и экономике. "Мы сможем справиться с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан", - заверил Марченко, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Напомним, парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 года.

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