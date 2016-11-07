Пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года

"Господин Гичка предложил внести соответствующие изменения. Сейчас такой проект решения готовится и будет вынесен на сессию", - сообщили в ведомстве.

Так, в целом во Львовской области проживают 114 человек с трансплантированной почкой, которые нуждаются в постоянной иммунной супрессии, 407 людей, нуждающихся в гемодиализе, и 32 человека, требующих перитонеального диализа.

На начало 2016 года Львовский областной совет выделил 101 млн грн на поддержку этих людей. Еще 67 млн ​​грн должен был выделить Кабмин на условиях софинансирования. Однако из госбюджета поступила сумма на лечение только больных, нуждающихся в гемодиализе и перитонеального диализа. Для людей с трансплантированными почками дополнительных средств Кабмин не выделил.

Напомним, как сообщал УНН, все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками .

Также в больницах начали процедуру замены старых аппаратов "искусственная почка" на новые .

Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".

Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах устарели .