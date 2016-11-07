Пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пациентов Львовской области с трансплантированной почкой, на лекарства для которых не поступила государственная медицинская субвенция, обеспечат лекарствами из средств, выделенных в рамках областной программы оказания медицинской помощи больным нефрологического профиля. Соответствующее решение в пятницу, 4 ноября, приняла постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития Львовского областного совета по предложению комиссии по вопросам здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Львовский областной совет.
"Господин Гичка предложил внести соответствующие изменения. Сейчас такой проект решения готовится и будет вынесен на сессию", - сообщили в ведомстве.
Так, в целом во Львовской области проживают 114 человек с трансплантированной почкой, которые нуждаются в постоянной иммунной супрессии, 407 людей, нуждающихся в гемодиализе, и 32 человека, требующих перитонеального диализа.
На начало 2016 года Львовский областной совет выделил 101 млн грн на поддержку этих людей. Еще 67 млн грн должен был выделить Кабмин на условиях софинансирования. Однако из госбюджета поступила сумма на лечение только больных, нуждающихся в гемодиализе и перитонеального диализа. Для людей с трансплантированными почками дополнительных средств Кабмин не выделил.
Напомним, как сообщал УНН, все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками .
Также в больницах начали процедуру замены старых аппаратов "искусственная почка" на новые .
Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".
Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах устарели .