Пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года

ukru
15 марта, 19:03 • 112833 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159816 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133840 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126639 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110573 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104363 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100699 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132071 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130794 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127724 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 41342 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 36301 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 67705 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 31482 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 26428 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 132071 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 131653 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 267365 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 296477 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 18730 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108175 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130794 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113948 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131103 просмотра
Актуальное
Пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года

Пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года

Киев • УНН

 • 8142 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пациентов Львовской области с трансплантированной почкой, на лекарства для которых не поступила государственная медицинская субвенция, обеспечат лекарствами из средств, выделенных в рамках областной программы оказания медицинской помощи больным нефрологического профиля. Соответствующее решение в пятницу, 4 ноября, приняла постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития Львовского областного совета по предложению комиссии по вопросам здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Львовский областной совет.

"Господин Гичка  предложил внести соответствующие изменения. Сейчас такой проект решения готовится и будет вынесен на сессию", - сообщили в ведомстве.

Так, в целом во Львовской области проживают 114 человек с трансплантированной почкой, которые нуждаются в постоянной иммунной супрессии, 407 людей, нуждающихся в гемодиализе, и 32 человека, требующих перитонеального диализа.

На начало 2016 года Львовский областной совет выделил 101 млн грн на поддержку этих людей. Еще 67 млн ​​грн должен был  выделить Кабмин на условиях софинансирования. Однако из госбюджета поступила сумма на лечение только больных, нуждающихся в гемодиализе и перитонеального диализа. Для людей с трансплантированными почками дополнительных средств Кабмин не выделил.

Напомним, как сообщал УНН, все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками .

Также в больницах начали процедуру замены старых аппаратов "искусственная почка" на новые .

Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".

Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах устарели .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы