Пацієнтів Львівщини з трансплантованою ниркою забезпечать ліками до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Пацієнтів Львівської області з трансплантованою ниркою, на ліки яких не надійшла державна медична субвенція, забезпечать ліками з коштів, виділених в межах обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю. Відповідне рішення у п’ятницю, 4 листопада, ухвалила постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради за пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, передає УНН з посиланням на Львівську обласну раду.
"Пан Гичка запропонував внести відповідні зміни. Наразі такий проект рішення готується і буде винесений на сесію", - повідомили у відомстві.
Так, загалом на Львівщині проживають 114 людей з трансплантованою ниркою, які потребують постійної імунної супресії, 407 людей, що потребують гемодіалізу, та 32 людини, що потребують перитонеального діалізу.
На початку 2016 року Львівська обласна рада виділила 101 млн грн на підтримку цих людей. Ще 67 млн грн мав виділити Кабмін на умовах співфінансування. Проте з держбюджету надійшла сума на лікування лише хворих, що потребують гемодіалізу та перитонеального діалізу. Для людей з трансплантованими нирками додаткових коштів Кабмін не виділив.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, усі лікарні столиці повністю забезпечені гемодіалізними розхідниками.
Також у лікарнях Києва розпочали процедуру заміни старих апаратів "штучна нирка" на нові.
Нове обладнання поставлять від фірм “Фрезеніус”, “Бакстер”, “B.Braun” і “Ніпро”.
Також нагадаємо, більше 70% апаратів “штучна нирка” в столичних лікарнях є застарілими.