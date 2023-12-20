Партизаны раскрыли новый российский командный пункт в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму партизаны раскрыли новый командный пункт российских войск в Новоозерном, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"Наши агенты смогли повторно пробраться на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района. В результате был раскрыт новый командный пункт российских войск, о чем свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах", - говорится в сообщении.

Кроме того, партизанам известно, что "за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь российской группировки, действующей на юге Украины".

В АТЕШ также обнародовали координаты объекта: 45.373470, 33.104246

На фоне высоких потерь россияне перебрасывают на фронт войска из оккупированного Крыма - АТЕШ