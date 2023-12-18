На фоне высоких потерь россияне перебрасывают на фронт войска из оккупированного Крыма - АТЕШ
Российские войска перебрасываются из Крыма к линии фронта, поскольку они несут значительные потери, сообщает украинское партизанское движение "Атеш". Сообщается о перемещении личного состава и уменьшении российской военной организации.
На Днепропетровщине прогремел взрыв: украинские военные "отминусовали" российскую ракету
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом, на Днепропетровщине.
Украл более 36 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя украинского авиационного завода, обвиняемого в растрате более 36 млн грн за неоказанные услуги. Обвиняемый, вероятно, скрывается в россии или на оккупированных украинских территориях.
Министры обороны США и Израиля провели встречу: обсудили действия ЦАХАЛа в секторе Газа
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили стратегии против Хамаса и региональные угрозы со стороны Ирана. Они сосредоточились на защите гражданского населения и противостоянии региональной агрессии.
В Одесской области грузинке запретили въезд в Украину из-за поддержки российской агрессии
В Одесской области грузинке отказали во въезде в Украину после того, как пограничники обнаружили ее поддержку российской агрессии и нашла материалы, дискредитирующие украинских военных. Ее пропагандистская позиция привела к запрету въезда.
Украина должна избавиться от советчины: Умеров о новом агентстве по закупкам для ВСУ
Министр обороны привел пример, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, остальное же все необходимое для войска закупают на конкурентных условиях через систему тендеров - так же это будет работать и в Украине.
Украина планирует разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью. В ВР зарегистрировали законопроект
Украина стремится разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью, ссылаясь на поддержку страной российской агрессии и нарушение международного права.
Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году
Recorded Future выделит более 23 миллионов долларов в 2024 году на помощь Украине в сфере киберзащиты и защиты критической инфраструктуры, объявил вице-премьер-министр Михаил Федоров. Их инструменты сыграли решающую роль в предотвращении кибератак на украинские государственные учреждения.
В столице разоблачены работники автошкол, которые установили "тайные педали" и сдавали экзамены вместо учеников
Работников киевской автошколы уличили в том, что они устанавливали в автомобилях "тайные педали" и принимали экзамены за взятки, что позволяло ученикам легко их сдавать. Обвинения включают мошенничество и получение неправомерной выгоды должностными лицами.
Нацкомиссия по стандартам государственного языка приостанавливает экзамены на знание украинского
Национальная комиссия по стандартам государственного языка в Украине приостановила проведение экзаменов на знание языка в связи с техническими работами в экзаменационной системе, о возобновлении тестирования будет сообщено дополнительно.