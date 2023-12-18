На фоне высоких потерь россияне перебрасывают на фронт войска из оккупированного Крыма - АТЕШ

Россияне перебрасывают войска из оккупированного Крыма к линии фронта на фоне существенных потерь на поле боя. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Так, украинское подполье фиксирует, как оккупанты перебрасывают личный состав из Евпатории к линии фронта. Агенты "АТЕШ" отследили колонну из военных грузовиков оккупантов к северу от города.

Они также указали координаты оккупантов 45.253435, 33.355944.

Партизаны отмечают, что движение личного состава россиян происходит на фоне значительных потерь оккупационных войск рф.

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Враг подвергается значительным ударам со стороны ВСУ, что приводит к существенным потерям в его рядах. Отсутствие адекватного командования усугубляет ситуацию, создавая хаос и дезорганизацию в рядах противника - уверены представители движения "АТЕШ".

Дополнение

Отмечается также, что есть информация о проблемах в рядах оккупантов. В частности отсутствие четкого руководства приводит к бегству командиров, которые оставляют личный состав без надлежащего руководства.

Это негативно влияет на боеспособность российских войск и дает возможности ВСУ усилить свои контратаки.

Напомним,

Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.

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