Партия "Розумна сила" провела съезд на котором подвела итоги работы за полгода

Глава политической партии "Розумна сила" Александр Соловьев отчитался о результатах партийного строительства и формирования партийных организаций в регионах с 1 июля 2016 года - даты регистрации партии.

Кроме этого, на выборах в объединенных территориальных общинах 11 и 18 декабря 2016 года победу одержали 12 кандидатов от партии "Розумна сила".

"Мы соревновались в четырех областях - в Донецкой, Волынской, Луганской и Сумской - и везде наши кандидаты стали депутатами. Они будут отстаивать интересы общин в местных советах. Это первая победа нашей партии", - сообщил лидер политической силы Александр Соловьев.

За полгода работы "Розумна сила" получина поддержку политических партий, общественных организаций и отраслевых экспертов, которые консультируют членов партии в вопросах национальной безопасности, атомной энергетики, в социальной и правовой сферах. В частности, "Розумна сила" подписала меморандумы о сотрудничестве с партиями "Украина Славетна" и "Союз. Чернобыль. Украина" и продолжает поиск союзников и единомышленников.

Партия приняла решение об участии в первых выборах сельских, поселковых старост в Бердянском районе Запорожской области, которые состоятся 12 марта 2017 года.

"Мы обязаны объединить усилия ради спасения нашего государства, пока еще не поздно это сделать. Партия ставит перед собой конкретные задачи для достижения главной цели - вывода Украины из глубокого политического, экономического и социального кризиса", - заявил глава политической партии "Розумна сила" Александр Соловьев.