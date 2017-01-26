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Партія “Розумна сила” провела з’їзд на якому підбила підсумки роботи за півроку

Партія “Розумна сила” провела з’їзд на якому підбила підсумки роботи за півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. 26 січня відбувся другий етап ІІ-го позачергового з’їзду політичної партії “Розумна сила”, на якому було підбито підсумки діяльності політичної сили в минулому році та визначено план роботи на 2017 рік, передає УНН

Голова політичної партії “Розумна сила” Олександр Соловйов прозвітував про результати партійного будівництва та формування партійних організацій в регіонах з 1 липня 2016 року — дати реєстрації партії.

Крім цього, на виборах в об’єднаних територіальних громадах 11 та 18 грудня 2016 року перемогу здобули 12 кандидатів від “Розумна сила”.

“Ми змагалися в чотирьох областях — у Донецькій, Волинській, Луганській та Сумській — і всюди наші кандидати стали депутатами. Вони відстоюватимуть інтереси громад в місцевих радах. Це перша перемога нашої партії”, — повідомив лідер політичної сили Олександр Соловйов.

За півроку роботи “Розумна сила” залучилася підтримкою політичних партій, громадських організацій та галузевих експертів, які консультують членів партії в питаннях національної безпеки, атомної енергетики, в соціальній та правовій сферах. Зокрема, “Розумна сила” підписала меморандуми про співпрацю з партіями “Україна Славетна” і “Союз. Чорнобиль. Україна.” та продовжує пошук союзників і однодумців.

Партія прийняла рішення щодо участі в перших виборах сільських, селищних старост у Бердянському районі Запорізької області, що відбудуться 12 березня 2017 року.

“Ми зобов’язані об’єднати зусилля заради порятунку нашої держави, поки ще не пізно це зробити. Партія ставить перед собою конкретні завдання для досягнення головної мети — виведення України з глибокої політичної, економічної та соціальної кризи”, — заявив Голова політичної партії “Розумна сила” Олександр Соловйов.

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