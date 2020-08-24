Парламентарии из 12 стран выступили с обращением и напомнили о войне на Донбассе и аннексии Крыма

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины парламентарии из 12 стран Европейского Союза и Содружества наций выступили с совместным обращением, в котором поддержали продление санкций против РФ, напомнив об аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд, передает УНН.