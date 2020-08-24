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Парламентарии из 12 стран выступили с обращением и напомнили о войне на Донбассе и аннексии Крыма

Киев • УНН

 • 10265 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины парламентарии из 12 стран Европейского Союза и Содружества наций выступили с совместным обращением, в котором поддержали продление санкций против РФ, напомнив об аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд, передает УНН.

Парламентарии из 12 стран выступили с обращением и напомнили о войне на Донбассе и аннексии Крыма

"Парламентарии из Европы, Австралии и Канады присоединяются, чтобы подтвердить нашу солидарность и дружбу с гражданами Украины в их 29-й день независимости. Наступит мир", - отметил он.

Так, в День независимости Украины опубликовано координированнное Стюартом МакДональдом письмо за подписью коллег-депутатов Великобритании и парламентариев Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Канады, Грузии, Румынии, Португалии, Молдовы, Латвии.

"Мы должны продолжать поддерживать экономические и политические санкции в отношении России за ее войну против украинского народа", - говорится в обращении.

В обращении упоминается о российской аннексии Крыма и том, что война на Донбассе, которая продолжается уже более 6 лет, унесла жизни более 13 тысяч человек и заставила покинуть свои дома более 1,5 млн человек. Также упоминается и о сбитом рейсе МН17.

"В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом и возобновляем наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира в рамках ее границ", - говорится в обращении.

Напомним, в МинВОТ обсудили санкции против тех, кто преследует украинских верующих в Крыму.

Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg

- Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020

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