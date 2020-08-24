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Парламентарі з 12 країн виступили зі зверненням і нагадали про війну на Донбасі і анексію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. До Дня Незалежності України парламентарі з 12 країн Європейського Союзу та Співдружності націй виступили зі спільним зверненням, в якому підтримали продовження санкцій проти РФ, нагадавши про анексію Криму і війну на Донбасі. Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії Стюарт МакДональд, передає УНН.

Парламентарі з 12 країн виступили зі зверненням і нагадали про війну на Донбасі і анексію Криму

"Парламентарі з Європи, Австралії та Канади приєднуються, щоб підтвердити нашу солідарність та дружбу з громадянами України в їх 29-й день незалежності. Настане мир", - вказав він.

Так, у День незалежності України опубліковано координований Стюартом МакДональдом лист за підписом колег-депутатів Великої Британії і парламентарів Австралії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Канади, Грузії, Румунії, Португалії, Молдови, Латвії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати економічні та політичні санкції щодо Росії за її війну проти українського народу", - йдеться у зверненні.

У зверненні згадується про російську анексію Криму і те, що війна на Донбасі, яка триває вже понад 6 років, забрала життя понад 13 тисяч людей і змусила покинути свої домівки понад 1,5 млн осіб. Також згадується і про збитий рейс МН17.

"У день незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом і поновлюємо наші зусилля з підтримки України та її союзників задля досягнення миру у межах її кордонів", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, в МінТОТ обговорили санкції проти тих, хто переслідує українських віруючих в Криму.

Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg

— Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020

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