Парламент Венгрии будет голосовать за запрет квот для мигрантов

Так власти страны хотят отреагировать на установленные Евросоюзом квоты по расселению 160 тыс. мигрантов. Согласно квотам страна должна разместить у себя 1 тыс. 294 вынужденных переселенца.

В октябре в Венгрии состоялся референдум, на котором большинство избирателей выступили против введенных ЕС квот, однако из-за низкой явки его результаты признаны недействительными.

Хотя 98% людей, принявших участие в референдуме, поддержали позицию премьера страны Виктора Орбана заблокировать квоты, ему все же не удалось обеспечить достаточную явку. Теперь Орбан оправдывает предстоящее голосование в парламенте тем, что 3,3 млн венгров на референдуме выступили против квот. Каким будет решение парламента - пока неясно.

Указано, что партии премьера ФИДЕС не хватает двух мандатов для того, чтобы иметь две трети голосов, необходимых для конституционной реформы.

Для успешного голосования пропремьерской силе надо будет заручиться несколькими голосами праворадикальной оппозиционной партии Йоббик. В то же время Йоббик требует от правительства отменить разрешения на жительство для богатых иностранцев, которые можно получить через приобретение специальной государственной облигации за 300 тыс. евро.

Благодаря этим облигациям вид на жительство в Венгрии уже имеют почти 4 тыс. иностранцев из-за пределов Евросоюза.

В партии Йоббик отмечают, что по такой схеме в стране уже поселилось больше иностранцев, чем предусматривают квоты ЕС.