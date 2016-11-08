Парламент Угорщини голосуватиме за заборону квот для мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Парламент Угорщини сьогодні голосуватиме за поправки до конституції, які забороняють "групам іноземців" оселятися в країні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так влада країни хоче відреагувати на встановлені Євросоюзом квоти щодо розселення 160 тисяч мігрантів. За ними країна має розмістити у себе 1 тис. 294 вимушених переселенців.
У жовтні в Угорщині відбувся референдум, на якому більшість виборців виступили проти запроваджених ЄС квот, однак через низьку явку його результати визнали недійсними.
Хоча 98% людей, які взяли участь у референдумі, підтримали позицію прем'єра країни Віктора Орбана заблокувати квоти, йому все ж не вдалося забезпечити достатню явку. Тепер В.Орбан виправдовує майбутнє голосування у парламенті тим, що 3,3 млн угорців на референдумі виступили проти квот. Яким буде рішення парламенту - поки неясно.
Вказано, що партії прем'єра ФІДЕС бракує двох мандатів для того, щоб мати дві третини голосів, необхідних для конституційної реформи.
Для успішного голосування пропрем'єрській силі треба буде заручитися кількома голосами праворадикальної опозиційної партії Йоббік. Водночас Йоббік вимагає від уряду скасувати дозволи на проживання для багатих іноземців, які можна отримати через придбання спеціальної державної облігації за 300 тис. євро.
Завдяки цим облігаціям дозвіл на проживання в Угорщині вже мають майже 4 тис. іноземців з-поза меж Євросоюзу.
У партії Йоббік зазначають, що за такою схемою в країні вже оселилося більше іноземців, ніж передбачають квоти ЄС.