Париж ответил на критику Трампа из-за Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Париже 9 августа ответили на критические заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа касательно “путаных сигналов”, которые якобы присылает Ирану президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой Радио Свобода.
“Франция высказывается по Ирану от своего имени как суверенное государство”, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Таким образом Ле Дриан прокомментировал высказывания Трампа о том, что “никто не должен говорить от имени Соединенных Штатов, кроме самих Соединенных Штатов”.
“Франция глубоко предана идеям мира и безопасности в регионе, преданный делу деэскалации напряжения и не требует ничьих разрешений на это”, — говорится также в заявлении главы французского МИД.
Напомним, 8 августа Дональд Трамп обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот “направляет путаные сигналы” Тегерану о возможности переговоров.
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Президент США не уточнил, о чем конкретно идет речь. Ранее на этой неделе издание Al-Monitor сообщил, что Макрон пригласил президента Ирана Хассана Роугани на саммит Группы семи, который должен состояться в августе во Франции, чтобы тот встретился с Трампом.
Однако во французском дипломатическом корпусе это утверждение опровергли и заявили в комментарии Reuters, что “приоритетным является соблюдение Ираном свох ядерных обязательств”.
Иран обвиняет в нарушении соглашения США, президент которых Дональд Трамп 2018 года вывел свою страну из соглашения по ядерной сделке и вернул суровые американские санкции против Ирана, а также других участников сделки, в первую очередь из Европейского союза, которые, по словам Тегерана, не сумели смягчить последствия этих санкций.
Франция, Германия и Великобритания, которые в соглашении представляют Евросоюз, пытались спасти соглашение и разработали сложную систему финансово-бартерных операций, чтобы обойти санкции США и предоставить Ирану некоторое облегчение, но в Тегеране говорят, что этого недостаточно.