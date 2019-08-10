Париж відповів на критику Трампа через Іран

“Франція висловлюється щодо Ірану від свого імені як суверенна держава”, — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Таким чином Ле Дріан прокоментував висловлювання Трампа про те, що “ніхто не повинен говорити від імені Сполучених Штатів, крім самих Сполучених Штатів”.

“Франція глибоко віддана ідеям миру та безпеки в регіоні, віддана справі деескалації напруги та не потребує нічиїх дозволів на це”, — йдеться також у заяві голови французького МЗС.

Нагадаємо, 8 серпня Дональд Трамп звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що той “надсилає плутані сигнали” Тегерану щодо можливості переговорів.

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Президент США не уточнив, про що конкретно йдеться. Раніше цього тижня видання Al-Monitor повідомило, що Макрон запросив президента Ірану Хассана Роугані на саміт Групи семи, який має відбутися в серпні у Франції, щоб той зустрівся із Трампом.

Однак у французькому дипломатичному корпусі це твердження заперечили і заявили в коментарі Reuters, що “пріоритетним є дотримання Іраном свохї ядерних зобов’язань”.

Іран звинувачує в порушенні угоди США, президент яких Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з ядерної угоди і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.