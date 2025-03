Папа Римский Франциск прибыл в Мосул, бывшую "столицу" ИДИЛ в Ираке

Детали

Папа прилетел в город на вертолете, где его встретили толпы людей. Сейчас в Мосуле живет лишь несколько христианских семей.

Тысячи христиан бежали из этого района во время оккупации ИГИЛ. Мосул был оккупирован "Исламским государством" с 2014 по 2017 год.

В старом городе Мосула расположены древние церкви и мечети, которые были разрушены в 2017 году во время кровопролитных боев иракских войск и международной военной коалиции с "Исламским государством".

По дороге он остановился у развалин домов и соборов, разрушенных насилием, чтобы провести минуту молчания.

Папа был поражен руинами вокруг него, и помолился за всех погибших в Мосуле.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists "defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic .twitter.com / WbmSnPdR7k

- AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

"Насколько жестоко то, что эта страна, колыбель цивилизации, потерпела столь варварские удары, уничтожив древние культовые места, а много тысяч людей - мусульман, христиан, язидов и других - принудительно переместили или убили", - сказал понтифик обращаясь к толпе верующих.

"Однако сегодня мы подтверждаем свое убеждение, что братство долговечнее братоубийства, что надежда мощнее ненависти, мир мощнее войны", - продолжил Папа Франциск.

В молитве он сказал: "Если Бог есть Бог жизни - ведь он есть - тогда неправильно убивать наших братьев и сестер от его имени. Если Бог есть Бог мира - потому что он есть - тогда нам неправильно вести войну в его имя. Если Бог есть Бог любви - потому что он есть, - то неправильно для нас ненавидеть своих братьев и сестер".

Папа Франциск также выпустил белого голубя, символизирующего мир.

Ватикан надеется, что появление Папы Франциска в Мосуле побудит христианские общины оставаться в этом районе, несмотря на годы насилия и преследования.

Папа Франциск 5 марта прибыл в Багдад с самым рискованным визитом за рубеж с момента избрания его Папой в 2012 году. Поездка понтифика стала первым папским визитом в Ирак в истории.

Папа Римский Франциск в субботу провел историческую встречу с одним из главных духовных лидеров шиитов Ирака, великим аятоллой Али Систани.