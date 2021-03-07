Папа Римський Франциск прибув в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

ukru
21:00 • 35585 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 76037 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 61366 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101537 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69787 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98148 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116783 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144787 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184254 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312534 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104423 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102317 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106161 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101576 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 98206 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61530 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312534 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246456 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340108 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64911 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110282 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111057 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108011 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121442 перегляди
Актуальне
Папа Римський Франциск прибув в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Папа Римський Франциск прибув в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Київ • УНН

 • 19896 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Папа Римський Франциск свого візиту до Іраку, прибув до міста Мосул, колишньої "столиці" терористичної "Ісламської держави" в Іраку, де провів молитву. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.

Деталі

Папа прилетів до міста на гелікоптері, де його зустріли натовпи. Зараз в Мосулі мешкає лише кілька християнських сімей.
Тисячі християн втекли з цього району під час окупації ІДІЛ. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.

У старому місті Мосула розташовані стародавні церкви і мечеті, які були зруйновані в 2017 році під час кровопролитних боїв іракських військ і міжнародної військової коаліції з "Ісламською державою".

По дорозі він зупинився біля руїн будинків і соборів, зруйнованих насильством ІДІЛ, щоб провести хвилину мовчання.
Папа, був вражений руїнами навколо нього, та помолився за всіх загиблих в Мосулі.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

"Наскільки жорстоко те, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварських ударів, знищивши давні культові місця, а багато тисяч людей - мусульман, християн, язидів та інших - примусово перемістили або вбили", - сказав Понтифік звертаючись до натовпу вірян.

"Однак сьогодні ми підтверджуємо своє переконання, що братство довговічніше за братовбивство, що надія потужніша за ненависть, що мир потужніший за війну", - продовжив Папа Франциск.

У молитві він сказав: "Якщо Бог є Богом життя - адже він є - тоді неправильно вбивати наших братів і сестер від його імені. Якщо Бог є Богом миру - бо він є - тоді нам неправильно вести війну в його ім'я. Якщо Бог є Богом любові - бо він є, - то неправильно для нас ненавидіти своїх братів і сестер".

Папа Франциск також випустив білого голуба, що символізує мир.

Ватикан сподівається, що поява Папи Франциска в Мосулі спонукатиме християнські громади залишатися в цьому районі, незважаючи на роки насильства та переслідування.

Додамо

Папа Франциск 5 березня прибув до Багдада з найбільш ризикованим візитом за кордон з моменту обрання Папою в 2012 році. Поїздка понтифіка стала першим папським візитом до Іраку в історії. 

Папа Римський Франциск в суботу провів історичну зустріч з одним з головних духовних лідерів шиїтів Іраку, Великим аятолою Алі Сістані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79