Папа Римський Франциск прибув в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці

Деталі

Папа прилетів до міста на гелікоптері, де його зустріли натовпи. Зараз в Мосулі мешкає лише кілька християнських сімей.

Тисячі християн втекли з цього району під час окупації ІДІЛ. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.

У старому місті Мосула розташовані стародавні церкви і мечеті, які були зруйновані в 2017 році під час кровопролитних боїв іракських військ і міжнародної військової коаліції з "Ісламською державою".

По дорозі він зупинився біля руїн будинків і соборів, зруйнованих насильством ІДІЛ, щоб провести хвилину мовчання.

Папа, був вражений руїнами навколо нього, та помолився за всіх загиблих в Мосулі.

Pope Francis prays for "victims of war" outside a centuries-old church in Iraq's Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world's oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfy pic.twitter.com/WbmSnPdR7k

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

"Наскільки жорстоко те, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварських ударів, знищивши давні культові місця, а багато тисяч людей - мусульман, християн, язидів та інших - примусово перемістили або вбили", - сказав Понтифік звертаючись до натовпу вірян.

"Однак сьогодні ми підтверджуємо своє переконання, що братство довговічніше за братовбивство, що надія потужніша за ненависть, що мир потужніший за війну", - продовжив Папа Франциск.

У молитві він сказав: "Якщо Бог є Богом життя - адже він є - тоді неправильно вбивати наших братів і сестер від його імені. Якщо Бог є Богом миру - бо він є - тоді нам неправильно вести війну в його ім'я. Якщо Бог є Богом любові - бо він є, - то неправильно для нас ненавидіти своїх братів і сестер".

Папа Франциск також випустив білого голуба, що символізує мир.

Ватикан сподівається, що поява Папи Франциска в Мосулі спонукатиме християнські громади залишатися в цьому районі, незважаючи на роки насильства та переслідування.

Додамо

Папа Франциск 5 березня прибув до Багдада з найбільш ризикованим візитом за кордон з моменту обрання Папою в 2012 році. Поїздка понтифіка стала першим папським візитом до Іраку в історії.

Папа Римський Франциск в суботу провів історичну зустріч з одним з головних духовних лідерів шиїтів Іраку, Великим аятолою Алі Сістані.