Пандемия: ВОЗ созывает совещание для обсуждения ситуации с новым штаммом вируса

“ВОЗ созовет (на совещание) страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи (вируса)”, — написал он.

Он также отметил, что: “Мы продолжаем изучать данные о вспышке новой мутации COVID-19 — VUI — 202012/01. Что нам известно на данный момент: вирус легче распространяется; тяжесть еще не ясна, усиление превентивных мер имеет решающее значение”.

“Ограничение путешествий для сдерживания вспышки является разумным, пока у нас нет лучшей информации. Должны оставаться возможными цепочки поставок товаров первой необходимости и поездки первой необходимости”, — добавил Клюге.

Чиновник резюмировал, что: “Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности”.

We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:

Appears to spread more easily

Severity not yet clear increased preventive measures are critical



1/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks



Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Welcome action to share data & intensify investigations.



Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new #COVID19 challenges yet again.



No one is safe until everyone is safe



3/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ночь на воскресенье.

Согласно информации в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.