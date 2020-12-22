Пандемия: ВОЗ созывает совещание для обсуждения ситуации с новым штаммом вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Об этом в Twitter во вторник написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет УНН.
“ВОЗ созовет (на совещание) страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи (вируса)”, — написал он.
Он также отметил, что: “Мы продолжаем изучать данные о вспышке новой мутации COVID-19 — VUI — 202012/01. Что нам известно на данный момент: вирус легче распространяется; тяжесть еще не ясна, усиление превентивных мер имеет решающее значение”.
“Ограничение путешествий для сдерживания вспышки является разумным, пока у нас нет лучшей информации. Должны оставаться возможными цепочки поставок товаров первой необходимости и поездки первой необходимости”, — добавил Клюге.
Чиновник резюмировал, что: “Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности”.
We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:
Appears to spread more easily
Severity not yet clear increased preventive measures are critical
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In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks
Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible
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Welcome action to share data & intensify investigations.
Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new #COVID19 challenges yet again.
No one is safe until everyone is safe
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Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ночь на воскресенье.
Согласно информации в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.