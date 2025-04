Пандемія: ВООЗ скликає нараду для обговорення ситуації з новим штамом вірусу

“ВООЗ скличе (на нараду) країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі (вірусу)”, — написав він.

Він також зазначив, що: “Ми продовжуємо вивчати дані про спалах нової мутації COVID-19 — VUI — 202012/01. Що нам відомо на даний момент: вірус легше розповсюджується; важкість ще не ясна, посилення превентивних заходів має вирішальне значення”.

“Обмеження подорожей для стримування спалаху є розумним, поки у нас немає кращої інформації. Повинні залишатися можливими ланцюжки поставок товарів першої необхідності і поїздки першої необхідності”, — додав Клюге.

Чиновник резюмував, що: “Ніхто не буде в безпеці, поки усі не будуть в безпеці”.

We are closely monitoring reports of a growing # COVID19 variant VUI — 202012/01. Here’s what we know:

Appears to spread more easily

Severity not yet clear increased preventive measures are critical



1/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks



Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Welcome action to share data & intensify investigations.



Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new # COVID19 challenges yet again.



No one is safe until everyone is safe



3/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Нагадаємо, у Великій Британії виявлено новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон в ніч на неділю.

Згідно з інформацією в оприлюдненій у неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.