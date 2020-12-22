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Пандемія: ВООЗ скликає нараду для обговорення ситуації з новим штамом вірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скличе нараду, на якій обговорить інформацію про новий штам коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії. Про це в Twitter у вівторок написав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише УНН.

Пандемія: ВООЗ скликає нараду для обговорення ситуації з новим штамом вірусу

“ВООЗ скличе (на нараду) країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі (вірусу)”, — написав він.

Він також зазначив, що: “Ми продовжуємо вивчати дані про спалах нової мутації COVID-19 — VUI — 202012/01. Що нам відомо на даний момент: вірус легше розповсюджується; важкість ще не ясна, посилення превентивних заходів має вирішальне значення”.

“Обмеження подорожей для стримування спалаху є розумним, поки у нас немає кращої інформації. Повинні залишатися можливими ланцюжки поставок товарів першої необхідності і поїздки першої необхідності”, — додав Клюге.

Чиновник резюмував, що: “Ніхто не буде в безпеці, поки усі не будуть в безпеці”.

We are closely monitoring reports of a growing # COVID19 variant VUI — 202012/01. Here’s what we know:
Appears to spread more easily
Severity not yet clear increased preventive measures are critical

1/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks

Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible
2/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Welcome action to share data & intensify investigations.

Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new # COVID19 challenges yet again.

No one is safe until everyone is safe

3/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Нагадаємо, у Великій Британії виявлено новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон в ніч на неділю.

Згідно з інформацією в оприлюдненій у неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

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