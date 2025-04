Пандемия: Трамп выступил против введения карантинных ограничений по типу Британии

“Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!”, — написал он в субботу на своей странице в Twitter, прикрепив ссылку на материал BBC об ужесточении в Великобритании ограничительных мер до не существовавшего ранее четвертого уровня.

В субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились после выявления нового генетического варианта коронавируса. В связи с этим, по его словам, эпидемическая ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии требует введения повышенного уровня ограничений.

We don’t want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Четвертый уровень угрозы распространения инфекции, который теперь станет максимальным вместо третьего, предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.

Трамп ранее неоднократно высказывался против введения жестких санитарных ограничений в США и выступал за снятие уже существующих, объясняя такой подход тем, что они наносят вред экономике страны, что в свою очередь еще сильнее затрудняет борьбу с последствиями коронавируса.