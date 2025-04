Пандемія: Трамп виступив проти запровадження карантинних обмежень по типу Британії

“Ми не хочемо жорстких обмежувальних заходів. Рішення проблеми не повинно бути гірше самої проблеми!”, — написав він у суботу на своїй сторінці в Twitter, прикріпивши посилання на матеріал BBC про посилення у Великій Британії обмежувальних заходів до коли яка була раніше четвертого рівня.

У суботу на екстреній прес-конференції прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що темпи поширення COVID-19 в країні різко прискорилися після виявлення нового генетичного варіанту коронавірусу. У зв’язку з цим, за його словами, епідемічна ситуація в Лондоні і на південному сході Англії вимагає введення підвищеного рівня обмежень.

We do not want to have lockdowns. The cure can not be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Четвертий рівень загрози поширення інфекції, який тепер стане максимальним замість третього, передбачає заборону на роботу магазинів, які не торгують предметами першої необхідності, перукарень і спортзалів, на додаток до закритих раніше ресторанів, пабів і кафе. Людям рекомендується не залишати свої будинки без крайньої необхідності і утримуватися від поїздок по країні і за кордон. Вводяться обмеження на в’їзд і виїзд з тих районів, де діє четвертий рівень поширення інфекції.

Трамп раніше неодноразово висловлювався проти введення жорстких санітарних обмежень в США і виступав за зняття вже існуючих, пояснюючи такий підхід тим, що вони завдають шкоди економіці країни, що в свою чергу ще сильніше ускладнює боротьбу з наслідками коронавірусу.