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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112136 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102485 просмотра

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Пандемия: после усиления карантина в Израиля произошли антиправительственные беспорядки

Пандемия: после усиления карантина в Израиля произошли антиправительственные беспорядки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает УНН со ссылкой на издания The Times of Israel и The Jerusalem Post.

“В Иерусалиме демонстрация проходит в центре города рядом с резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Часть демонстрантов двинулась в сторону Парижской площади. В Тель-Авиве около (парка) Чарльз Клор демонстранты заблокировали дороги. Полиция на месте действует для предотвращения инцидентов”, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Протестующие скандируют лозунги, призывающие премьер-министра Нетаньяху к отставке, сообщают израильские СМИ, в частности государственный телеканал Kan.

Отметим, что в воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По “делу 4000” о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы “Безек” в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе “Walla!” премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам “2000” и “1000”.

ההפגנה בירושלים | מפגינים מקיפים מכת"זית של המשטרה, ואחד מהם נשכב מתחת למכת"זית@VeredPelman pic.twitter.com/JWV00q5uY9

— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

ההפגנה בירושלים | עימותים בין שוטרים למפגינים, כשהמשטרה מנסה לפנות את המוחים מכיכר פריז בבירה@VeredPelman pic.twitter.com/UD481ym6MV

— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב@ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih

— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

עצורים במחאה בירושלים, עימותים בין שוטרים למפגינים במרכז ת"א | משדר מיוחד https://t.co/1PFetOIYIb

— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.

До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

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