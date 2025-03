Пандемия: после усиления карантина в Израиля произошли антиправительственные беспорядки

КИЕВ. 19 июля. УНН. Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает УНН со ссылкой на издания The Times of Israel и The Jerusalem Post.