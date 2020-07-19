Пандемия: после усиления карантина в Израиля произошли антиправительственные беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает УНН со ссылкой на издания The Times of Israel и The Jerusalem Post.
“В Иерусалиме демонстрация проходит в центре города рядом с резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Часть демонстрантов двинулась в сторону Парижской площади. В Тель-Авиве около (парка) Чарльз Клор демонстранты заблокировали дороги. Полиция на месте действует для предотвращения инцидентов”, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Протестующие скандируют лозунги, призывающие премьер-министра Нетаньяху к отставке, сообщают израильские СМИ, в частности государственный телеканал Kan.
Отметим, что в воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По “делу 4000” о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы “Безек” в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе “Walla!” премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам “2000” и “1000”.
ההפגנה בירושלים | מפגינים מקיפים מכת"זית של המשטרה, ואחד מהם נשכב מתחת למכת"זית@VeredPelman pic.twitter.com/JWV00q5uY9— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
ההפגנה בירושלים | עימותים בין שוטרים למפגינים, כשהמשטרה מנסה לפנות את המוחים מכיכר פריז בבירה@VeredPelman pic.twitter.com/UD481ym6MV— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב@ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
עצורים במחאה בירושלים, עימותים בין שוטרים למפגינים במרכז ת"א | משדר מיוחד https://t.co/1PFetOIYIb— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
До какой даты вводятся все ограничения, не указано.