Пандемія: після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Масові антиурядові демонстрації проходять пізно ввечері в суботу в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривають дороги і вимагають відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, зазначає УНН з посиланням на видання The Times of Israel і The Jerusalem Post.

"В Єрусалимі демонстрація проходить в центрі міста поруч з резиденцією прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Частина демонстрантів рушила в бік Паризької площі. У Тель-Авіві близько (парку) Чарльз Клор демонстранти заблокували дороги. Поліція на місці діє для запобігання інцидентів", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Протестувальники скандують гасла, що закликають прем'єр-міністра Нетаньяху до відставки, повідомляють ізраїльські ЗМІ, зокрема державний телеканал Kan.

Відзначимо, що в неділю в окружному суді Єрусалиму заплановане друге технічне засідання суду за звинуваченнями в адресу діючого прем'єр-міністра. Участь прем'єр-міністра в засіданні не передбачена. У "справі 4000" про лобіювання інтересів найбільшої в країні телекомунікаційної групи "Безек" в обмін на позитивне ставлення до Нетаньяху на підконтрольному компанії популярному новинному інтернет-ресурсі "Walla!" прем'єр-міністру висунуто звинувачення в отриманні хабара. Звинувачення в шахрайстві і обмані громадської довіри висунуті проти Нетаньяху у справах "2000" і "1000".

ההפגנה בירושלים | מפגינים מקיפים מכת"זית של המשטרה, ואחד מהם נשכב מתחת למכת"זית @VeredPelman pic.twitter.com/JWV00q5uY9

- כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

ההפגנה בירושלים | עימותים בין שוטרים למפגינים, כשהמשטרה מנסה לפנות את המוחים מכיכר פריז בבירה @VeredPelman pic.twitter.com/UD481ym6MV

- כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב @ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih

- כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

עצורים במחאה בירושלים, עימותים בין שוטרים למפגינים במרכז ת"א | משדר מיוחד https://t.co/1PFetOIYIb

- כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

З 17 липня Ізраїль, згідно з постановою уряду держави, закриває спортивні зали та обмежує роботу ресторанів і закусочних в зв'язку з ростом захворюваності COVID-19. Про це сказано в розпорядженні уряду країни. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на виніс, а спортзали будуть відкриті тільки для професійних спортсменів.

Крім того, забороняються збори за участю більше десяти чоловік всередині приміщень і більше 20 осіб - на відкритому повітрі.

Додаткові обмеження вводяться на вихідні дні (вступили в силу також з вечора 17 липня): закриваються всі непродуктові магазини і великі торгові центри; відвідування пляжів забороняється. Також на вихідні закриваються салони краси та перукарні, музеї, виставкові зали, басейни.

До якої дати вводяться всі обмеження, не вказано.

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