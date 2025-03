Пандемія: після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення

КИЇВ. 19 липня. УНН. Масові антиурядові демонстрації проходять пізно ввечері в суботу в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривають дороги і вимагають відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, зазначає УНН з посиланням на видання The Times of Israel і The Jerusalem Post.