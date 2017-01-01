Пан Ги Мун поддержал усилия России и Турции для перемирия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал одобренную Советом Безопасности резолюцию в поддержку перемирия в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Генеральный секретарь приветствует единогласное принятие резолюции 2336 (2016) и усилия России и Турции по снижению насилия, чтобы спасти жизни граждан Сирии с помощью перемирия", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в последний день года члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили предложенный Россией и Турцией проект резолюции по Сирии . В документе, в частности, говорится о поддержке усилий Москвы и Анкары, цель которых - прекращение огня в Сирии и возобновление мирного процесса.