Пан Гі Мун підтримав зусилля Росії і Туреччини для перемир'я в Сирії

“Генеральний секретар вітає одностайне схвалення резолюції 2336 (2016) і зусилля Росії і Туреччини щодо зниження насильства, щоб врятувати життя громадян Сирії з допомогою перемир’я”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, в останній день року члени Ради Безпеки ООН одноголосно схвалили запропонований Росією і Туреччиною проект резолюції по Сирії. У документі, зокрема, йдеться про підтримку зусиль Москви й Анкари, мета яких — припинення вогню в Сирії і відновлення мирного процесу.