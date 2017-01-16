Памятник Дж.Леннону презентовали в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня в Запорожье на открытии фестиваля битломанов "Let it Beatles" презентовали памятник лидеру "ливерпульской четверки" Джону Леннону, передает корреспондент УНН.
Во время презентации, перед снятием накидки из статуи музыканта, инициатор идеи и спонсор изготовления памятника Дмитрий Зусманович перекрестился, а бывший чиновник и местный активист Игорь Гармаш поцеловал руку памятника Леннону.
Сейчас место установки памятника Джону Леннону в Запорожье еще не согласовано.
Напомним, бронзовая статуя одного из участников "ливерпульской четверки" стоит примерно 700 тыс. грн. Эти средства выделил запорожский бизнесмен, основатель корпорации "Керамист" Д.Зусманович, который скандально известный своими связями с Россией и поддержкой политики Кремля. Памятник отлили в студии в Подмосковье.