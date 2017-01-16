Пам'ятник Дж.Леннону презентували в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі на відкритті фестивалю бітломанів "Let it Beatles" презентували пам'ятник лідеру "ліверпульської четвірки" Джону Леннону, передає кореспондент УНН.
Під час презентації, перед зняттям накидки зі статуї музиканта, ініціатор ідеї та спонсор виготовлення пам'ятника Дмитро Зусманович перехристився, а колишній чиновник та місцевий активіст Ігор Гармаш поцілував руку пам'ятнику Леннону.
Наразі місце встановлення пам'ятника Джону Леннону у Запоріжжі ще не узгоджене.
Нагадаємо, бронзова статуя одного з учасників "ліверпульської четвірки" коштує приблизно 700 тис. грн. Ці кошти виділив запорізький бізнесмен, засновник корпорації "Кераміст" Д.Зусманович, який скандально відомий своїми зв'язками з Росією та підтримкою політики Кремля. Пам'ятник відлили у студії в Підмосков'ї.