Памятник исследователю голодоморов Дж.Мейсу должен появиться в Киеве - указ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в городе Киеве поручено соорудить памятник выдающемуся исследователю Голодомора в Украине Джеймсу Мейсу. Об этом говорится в указе "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа" под №523/2016 от 26 ноября, передает УНН.
В частности, Президент постановил Кабмину создать в месячный срок оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий к восемьдесят пятой годовщине Голодомора, утвердить в трехмесячный срок и обеспечить выполнение плана мероприятий на 2017-2018 годы в связи с 85-й годовщиной Голодомора.
Согласно указу, Президент поручил предусмотреть, в частности, проведение в Киеве Международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора, выпуск в обращение почтовой марки и конверта и спецгашение почтовой марки в связи с годовщиной.
Правительству также поручено обеспечить в установленном порядке решение вопросов развития Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" и обеспечить вместе с КГГА "решение в установленном порядке вопроса сооружения в городе Киеве памятника выдающемуся исследователю Голодомора в Украине Джеймсу Мейсу".
Министерству иностранных дел Украины, в частности, Президент дал поручение продолжать работу по признанию мировым сообществом - иностранными государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.