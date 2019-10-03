ПА НАТО на заседании в Лондоне посвятит панель Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На 65-м ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет в Лондоне с 11 по 14 октября, запланирована панель, посвященная Украине. Об этом говорится в программе мероприятия, передает УНН.
Так, панель начинается 13 октября в 09:00 по местному времени.
Запланировано, в частности, рассмотрение проекта доклада подкомитета по вопросам демократического управления ПА НАТО "Украина пять лет после Революции достоинства" и его обсуждение.
Напомним, на упомянутое заседание Парламентской Ассамблеи НАТО, которое состоится в Лондоне осенью этого года, пригласили и Президента Украины Владимира Зеленского.