П.Розенко: в повышении минимальной зарплаты "уравниловки" не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Зарплаты по всей тарифной сетке вырастут от 350 до 1200 гривен, поэтому никакой "уравниловки" не будет и повышение будет зависеть от квалифицированности работника. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
"С первого января оклады по всей тарифной сетке вырастут от 350 до 1200 гривен в зависимости от разряда указанных работников. Поэтому все разговоры, что произойдет какая-та там "уравниловка" - это миф, который мы должны побороть. Зарплаты вырастут по всей тарифной сетке как для неквалифицированных, так и для высококвалифицированных работников ", - сказал он.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратился к руководству областных, районных администраций, а также профильных управлений держать на контроле повышение зарплат в январе.