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П.Розенко: у підвищенні мінімальної зарплати "зрівнялівки" не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Зарплати по всій тарифній сітці зростуть від 350 до 1200 гривень, тому ніякої "зрівнялівки" не буде і підвищення залежатиме від кваліфікованості працівника. Про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.

“З першого січня оклади по всій тарифній сітці зростуть від 350 до 1200 гривень в залежності від розряду зазначених працівників. Тому усі розмови, що відбудеться якась там ”зрівнялівка" - це міф, який ми повинні побороти. Зарплати зростуть по всій тарифній сітці як для некваліфікованих, так і для висококваліфікованих працівників", — сказав він.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звернувся до очільників обласних, районних адміністрацій, а також профільних управлінь тримати на контролі підвищення зарплат в січні.

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