П.Розенко: у підвищенні мінімальної зарплати "зрівнялівки" не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Зарплати по всій тарифній сітці зростуть від 350 до 1200 гривень, тому ніякої "зрівнялівки" не буде і підвищення залежатиме від кваліфікованості працівника. Про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
“З першого січня оклади по всій тарифній сітці зростуть від 350 до 1200 гривень в залежності від розряду зазначених працівників. Тому усі розмови, що відбудеться якась там ”зрівнялівка" - це міф, який ми повинні побороти. Зарплати зростуть по всій тарифній сітці як для некваліфікованих, так і для висококваліфікованих працівників", — сказав він.
Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звернувся до очільників обласних, районних адміністрацій, а також профільних управлінь тримати на контролі підвищення зарплат в січні.