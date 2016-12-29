П.Розенко пообещал диалог правительства с бизнесом по повышению минималки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительство будет готов к диалогу с бизнесом в вопросе поднятия минимальной заработной платы с 1 января. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
"Правительство никого не собирается пугать. Речь идет в первую очередь о наших отношениях с негосударственным сектором экономики. И правительство никогда не говорило и не говорит с бизнесом с позиции силы или ультиматума. Это не наш стиль. Проверки, штрафы, давление на бизнес не является и не должны стать основной формой сотрудничества между властью и бизнесом.
Диалог, помощь, содействие, но с другой стороны и четкое выполнение законов... ведь налоги, соцвзносы должны быть оплачены своевременно и в полном объеме. Потому что когда мы слышим упреки про низкие пенсии нужно четко понимать, что Пенсионный фонд у нас формируется исключительно за счет уплаты налогов работающих людей. Поэтому над этим мы также будем работать совместно с бизнесом", - сказал П.Розенко.
Напомним, Правительство увеличило ЕСВ на пенсионное страхование в 82,5%.
Как сообщал УНН, Президент подписал закон о повышении минималки до 3,2 тыс. грн.