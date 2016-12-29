П.Розенко пообіцяв діалог Уряду з бізнесом щодо підвищення мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Уряд буде готовий до діалогу з бізнесом в питанні підняття мінімальної заробітної плати з 1 січня. Про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
"Уряд нікого не збирається лякати. Мова йде в першу чергу про наші відносини з недержавним сектором економіки. І уряд ніколи не говорив і не говорить із бізнесом з позиції сили чи ультиматуму. Це не наш стиль. Перевірки, штрафи, тиск на бізнес не є і не повинні стати основною формою співпраці між владою і бізнесом.
Діалог, допомога, сприяння, але з іншого боку і чітке виконання законів...адже податки, соцвнески мають бути сплачені вчасно і в повному обсязі. Бо коли ми чуємо закиди про низькі пенсії треба чітко розуміти, що Пенсійний фонд у нас формується виключно за рахунок сплати податків працюючих людей. Тому над цим ми також будемо працювати спільно з бізнесом", - сказав П.Розенко.
Нагадаємо, Уряд збільшив ЄСВ на пенсійне страхування до 82,5%.
Як повідомляв УНН, Президент підписав закон про підвищення мінімалки до 3,2 тис. грн.