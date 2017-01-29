П.Порошенко с женой приняли участие в панихиде по А.Олесю
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы, передает корреспондент УНН.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в панихиде по Александру Олесю и его жене, которая состоялась во Владимирском соборе Киева.
После панихиды останки А.Олеся и его жены будут перезахоронены на Лукьяновском кладбище.
Напомним, 27 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.
Также напомним, на перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн .
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.