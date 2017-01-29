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П.Порошенко с женой приняли участие в панихиде по А.Олесю

П.Порошенко с женой приняли участие в панихиде по А.Олесю

Киев • УНН

 • 20279 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы, передает корреспондент УНН.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в панихиде по Александру Олесю и его жене, которая состоялась во Владимирском соборе Киева.

После панихиды останки А.Олеся и его жены будут перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

Напомним, 27 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.

Также напомним, на перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн .

Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

Украинские Национальные Новости

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