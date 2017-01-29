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П.Порошенко з дружиною взяв участь у панахиді за О.Олесем

П.Порошенко з дружиною взяв участь у панахиді за О.Олесем

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у панахиді за українським письменником Олександром Олесем у Володимирському соборі столиці, передає кореспондент УНН.

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у панахиді за Олександром Олесем та його дружиною, яка відбулася у Володимирському соборі Києва.

Після панахиди останки О.Олеся і його дружини будуть перепоховані на Лук'янівському цвинтарі.

Нагадаємо, 27 січня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.

Також нагадаємо, на перепоховання О.Олеся у Києві витратять 80 тис. грн.

ЯК повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.

Українські Національні Новини

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