П.Порошенко з дружиною взяв участь у панахиді за О.Олесем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у панахиді за українським письменником Олександром Олесем у Володимирському соборі столиці, передає кореспондент УНН.
Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у панахиді за Олександром Олесем та його дружиною, яка відбулася у Володимирському соборі Києва.
Після панахиди останки О.Олеся і його дружини будуть перепоховані на Лук'янівському цвинтарі.
Нагадаємо, 27 січня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.
Також нагадаємо, на перепоховання О.Олеся у Києві витратять 80 тис. грн.
ЯК повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.