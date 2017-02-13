П.Порошенко начал встречу с премьером Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент проводит переговоры с премьером Молдовы Павлом Филиппом", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, в понедельник, 13 февраля, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с премьером Молдовы.
В частности, В.Гройсман и П.Филипп подписали дорожную карту развития на 2017 год.
Кроме того, правительства Украины и Молдовы договорились в этом году провести заседание межправительственной комиссии по вопросам экономически-торгового сотрудничества.