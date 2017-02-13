П.Порошенко начал встречу с премьером Молдовы

"Президент проводит переговоры с премьером Молдовы Павлом Филиппом", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, в понедельник, 13 февраля, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с премьером Молдовы.

В частности, В.Гройсман и П.Филипп подписали дорожную карту развития на 2017 год.

Кроме того, правительства Украины и Молдовы договорились в этом году провести заседание межправительственной комиссии по вопросам экономически-торгового сотрудничества.