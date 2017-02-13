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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенко розпочав зустріч з прем'єром Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

П.Порошенко розпочав зустріч з прем'єром Молдови

"Президент проводить переговори з Прем'єром Молдови Павлом Філіпом", - написав С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, у понеділок, 13 лютого, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з прем'єром Молдови.

Зокрема, В.Гройсман і П.Філіп підписали дорожню карту розвитку на 2017 рік.

Окрім того, уряди України та Молдови домовилися цього року провести засідання міжурядової комісії з питань економічно-торговельного співробітництва.

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