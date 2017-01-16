П.Порошенко начал переговоры с Дж.Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, после которой состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
После встречи состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления Президента Украины и вице-президента США для представителей прессой.
Напомним, Дж.Байден прибыл в Украину с рабочим визитом.