П.Порошенко розпочав переговори з Дж.Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом, після якої відбудуться українсько-американські переговори у розширеному складі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з Віце-Президентом США Джозефом Байденом, який прибув до України з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.
Після зустрічі відбудуться українсько-американські переговори у розширеному складі, за результатами яких заплановані заяви Президента України та віце-президента США для представників зпреси.
Нагадаємо, Дж.Байден прибув до України з робочим візитом.