П.Порошенко розпочав переговори з Дж.Байденом

"Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з Віце-Президентом США Джозефом Байденом, який прибув до України з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі відбудуться українсько-американські переговори у розширеному складі, за результатами яких заплановані заяви Президента України та віце-президента США для представників зпреси.

Нагадаємо, Дж.Байден прибув до України з робочим візитом.