П.Порошенко вместе с женой почтили память Героев Крут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Крут, передает корреспондент УНН.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко возложили цветы к памятнику Героям Крут в столице.
В церемонии памяти погибших под Крутами также приняли участие Председатель ВРУ Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко и члены правительства.
В ходе церемонии память погибших студентов почтили минутой молчания, а также исполнили гимн Украины под залпы из ружей.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией РФ на Донбассе .