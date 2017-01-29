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П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять героїв Крут

П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять героїв Крут

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять героїв Крут, передає кореспондент УНН.

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко поклали квіти до пам’ятника героям Крут у столиці.

В церемонії вшанування пам'яті загиблих під Крутами також взяли участь Голова ВРУ Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко і члени Уряду.

В ході церемонії пам'ять загиблих студентів вшанували хвилиною мовчання, а також виконали гімн України під залпи з рушниць.

Як повідомляв УННП.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі.

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