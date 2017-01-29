П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять героїв Крут
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять героїв Крут, передає кореспондент УНН.
Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко поклали квіти до пам’ятника героям Крут у столиці.
В церемонії вшанування пам'яті загиблих під Крутами також взяли участь Голова ВРУ Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко і члени Уряду.
В ході церемонії пам'ять загиблих студентів вшанували хвилиною мовчання, а також виконали гімн України під залпи з рушниць.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі.