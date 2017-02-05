П.Порошенко провел телефонный разговор с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией", - написал он.
Отмечается, что собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем.
Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.
Кроме того, президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Во время разговора также был обсужден предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.