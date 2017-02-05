П.Порошенко провів телефонну розмову з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією,” — написав він.
Зазначається, що співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.
Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.
Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.
Крім того, президент України подякував Главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України.