П.Порошенко: грядущий год - это год столетия украинской революции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Грядущий год - это год столетия украинской революции, но тогда украинцы не смогли сплотиться, поэтому надо делать выводы. Об этом во время новогоднего обращения к украинцам сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Грядущий год особый - это год столетия украинской национальной революции. И тогда Украинцы вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз начали воевать между собой. И сейчас если не сделать выводы бездумное политическое противостояние может очень легко вернуть экономику обратно в пике, политику погрузить в анархию, а страну сделать легкой добычей агрессора ", - сказал он.