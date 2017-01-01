П.Порошенко: прийдешній рік - це рік століття української революції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Прийдешній рік - це рік сторіччя української революції, але тоді українці не змогли згуртуватися, тому треба робити висновки. Про це під час новорічного звернення до українців сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Прийдешній рік особливий — це рік століття української національної революції. Та тоді українці замість того, щоб згуртуватися проти зовнішніх загроз почали воювати між собою. І зараз якщо не зробити висновки бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в піке, політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобиччю агресора”, — сказав він.