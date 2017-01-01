П.Порошенко: прийдешній рік - це рік століття української революції

“Прийдешній рік особливий — це рік століття української національної революції. Та тоді українці замість того, щоб згуртуватися проти зовнішніх загроз почали воювати між собою. І зараз якщо не зробити висновки бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в піке, політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобиччю агресора”, — сказав він.