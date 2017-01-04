П.Порошенко поздравил с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Сегодня 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Спасибо, что ваша душа и сердце - с нами ", - написал он.
Напомним, Президенты Украины и Польши договорились координировать действия для сближения украинского и польского народов .
Как сообщал УНН, президент Польши Анджей Дуда, во время официального визита в Укриану заявил, что Польша никогда не согласится с захватом части территории Украины Российской Федерацией .