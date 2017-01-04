П.Порошенко привітав 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Сьогодні 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Дякую, що ваша душа і серце – з нами", - написав він.
Нагадаємо, Президенти України та Польщі домовилися координувати дії для зближення українського і польського народів.
Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда, під час офіційного візиту до Укрїани заявив, що Польща ніколи не погодиться із захопленям частини території України Російської Федерацією.