П.Порошенко привітав 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею

Сьогодні 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Дякую, що ваша душа і серце – з нами", - написав він.

Нагадаємо, Президенти України та Польщі домовилися координувати дії для зближення українського і польського народів.

Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда, під час офіційного візиту до Укрїани заявив, що Польща ніколи не погодиться із захопленям частини території України Російської Федерацією.