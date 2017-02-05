П.Порошенко начал телефонный разговор с Д.Трампом

"Начался разговор с президентом Дональдом Трампом", - написал С.Цеголко.

Напомним, в АП ранее сообщили, что готовятся к телефонному разговору П.Порошенко с Д.Трампом.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в субботу, 4 февраля, президент США Д.Трамп проведет беседы по телефону с Президентом Украины Петром Порошенко.

Почалася розмова з Президентом Трампом.