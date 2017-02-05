П.Порошенко начал телефонный разговор с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 0 23:45. Об этом на своей странице в Твиттере написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Начался разговор с президентом Дональдом Трампом", - написал С.Цеголко.
Напомним, в АП ранее сообщили, что готовятся к телефонному разговору П.Порошенко с Д.Трампом.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что в субботу, 4 февраля, президент США Д.Трамп проведет беседы по телефону с Президентом Украины Петром Порошенко.
Почалася розмова з Президентом Трампом.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 лютого 2017 р.