П.Порошенко почав анонсовану телефонну розмову з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко почав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 0 23:45. Про це на своїй сторінці у Твітері написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 лютого, ввечері проведе телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом”, — йдеться в повідомленні апарату президента України.
"Почалася розмова з президентом Дональдом Трампом," - написав С.Цеголко.
Нагадаємо, в АП раніше повідомили УНН, що готуються до телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом.
У прес-службі Білого дому повідомили, що в суботу, 4 лютого, президент США Д.Трамп проведе бесіди по телефону з Президентом України Петром Порошенком.
Почалася розмова з Президентом Трампом.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 лютого 2017 р.