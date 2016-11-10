П.Порошенко подписал законы для усиления соцзащиты семей бойцов АТО

Так, П.Порошенко подписал Закон Украины №1678-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно назначения пенсии женам (мужьям) погибших (умерших) военнослужащих, которые заняты уходом за детьми кормильца до достижения 8-летнего возраста и проходят военную службу", принятый Верховной Радой Украины 18 октября 2016 года.

Законом установлено, что действующее право на пенсию в случае потери кормильца его жене или мужу независимо от того, работают (проходят военную службу) она (он) может быть предоставлено в случае, если она или он заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8-летнего возраста.

Президент также подписал Закон Украины № 1673-VIII "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно дополнения перечня лиц, которые имеют право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы и членами их семей.

Согласно этого Закона на лиц, которые стали инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с непосредственным участием в антитеррористической операции или обеспечением ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения, членов их семей и членов семей лиц, которые погибли (умерли) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения будут распространяться условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" для военнослужащих срочной службы и членов их семей.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.